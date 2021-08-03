Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Рашид Рахимов и Мурад Мусаев названы вероятными претендентами на пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». С одним из кандидатов якобы будет подписан контракт, второго не устроили условия договора.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Информация о том, что контракт будет подписан с Рахимовым, появилась в ряде телеграм-каналов со ссылкой на окружение губернатора Ростовской области Василия Голубева. Якобы встреча сторон намечена на 16:00 мск 3 августа.

Напомним, что Рахимов тренировал грозненский «Ахмат», затем возглавил тренерский штаб «Уфы». Мусаев тренирует «Краснодар».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа о своём уходе объявил Валерий Карпин, тренировавший «Ростов» в течение трёх с половиной лет. В конце июля Карпин возглавил сборную России по футболу, сменив Станислава Черчесова.