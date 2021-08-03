Красногорск, 3 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Молодые жители Подмосковья с 1 сентября смогут посещать ряд культурных мероприятий на территории региона бесплатно. Об этом 3 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Tretyakovgallery.ru В музее

Воспользоваться такой возможностью смогут граждане в возрасте от 14 до 22 лет. Для бесплатного посещения концертов, музеев и театров им будет выдана специальная «Пушкинская карта», номинал которой составит 3 тыс. Рублей. Эти деньги уже будут лежать на карте при получении.

«К системе будут подключены более 800 культурных организаций. Список мероприятий по «Пушкинской карте» появится на сайте культура. рф уже в сентябре», — сказано в сообщении.