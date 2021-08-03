Уфа, 3 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Жара и грозы со шквалистым ветром ожидаются в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Цитата из м/ф «Клад». реж. Юрий Бутырин. 1985. СССР Жара, а грибы пошли!

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Сообщается, что ночью 4 августа в регионе существенных осадков не ожидается. Днем в республике ожидаются кратковременные дожди и грозы со шквалистыми порывами ветра. Столбик термометра ночью может подняться до +22°С, а днем — до +38°С.

5 августа в республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем возможен град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра. Температура воздуха в регионе ночью может подняться до +22°С, днем — до +36°С.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что«засуха и неурожай» не оставят регион без хлеба.