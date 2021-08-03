Воронеж, 3 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде Воронежа. Определение вынес судья Верховного суда по ходатайству Генпрокуратуры о передаче дела из Краснодарского края в другой регион.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

По уголовному делу проходят бывший тренер и шесть игроков новороссийского футбольного клуба «Черноморец», уточняет издание Legal.Report. По версии следствия, действия тренера и игроков повлияли на результат матча «Чайка» (Ростовская область) — «Черноморец» (Новороссийск), состоявшегося 13 мая 2019 года в рамках профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Юг».

Как полагает следствие, перед игрой теперь уже бывший исполнительный директор клуба «Чайка» предложил тренеру команды-соперника полмиллиона рублей. Тот согласился и привлёк к исполнению «договора» шестерых игроков клуба. Причём, по версии следствия, трое из них в перерыве матча получили от неустановленных лиц от 1 до 2 млн рублей. Итогом встречи тогда стала победа «Чайки» со счетом 3:1. Следствие полагает, что футболисты только имитировали оборону, намеренно проигрывали единоборства, предоставляли сопернику свободу атаки.

Ранее решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза все фигуранты дела были отстранены от футбола на сроки от года до трех. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.