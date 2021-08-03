Чебоксары, 3 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Чувашии чуть выросло суточное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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По сведениям на 3 августа, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 29 507 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 73. Напомним, что сутками ранее было выявлено 70 носителей коронавируса, до этого — 73.

Выздоровели 26 848 человек, в том числе за последние сутки вылечились 42 пациента.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё десять пациентов с коронавирусом — таким образом, жертвами COVID-19 стали 1746 человек.

Отметим, что 2 августа в Чувашию поступило 5600 доз вакцины «Спутник Лайт». Всего с начала прививочной кампании в республику передано свыше 298 тыс. вакцин от COVID-19 с двумя компонентами и более 10 тыс. доз с одним компонентом.