Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Всё больше американских граждан идут на вакцинацию от коронавируса в тех штатах, где наблюдается значительный рост заболеваемости, об этом 2 августа заявил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс во время пресс-конференции.

«В восьми штатах с самыми высокими текущими показателями заболеваемости за последние три недели количество людей, впервые вакцинируемых каждый день, в среднем увеличилось на 171%», — отметил Зинтс.

«В Луизиане наблюдается 302-процентное увеличение среднего числа новых вакцинированных за день», — добавил Зинтс. — В Миссисипи — 250%. В Алабаме —215%, и в Арканзасе — 206%. Такое увеличение показателей вакцинации в отстающих штатах является положительной тенденцией. Американцы видят риск и последствия отказа от вакцинации и реагируют на них действиями, и это то, что нужно сделать, чтобы вывести нас из этой пандемии».

Несмотря на прогресс, Зинтс подчеркнул, что треть всех новых случаев в США на прошлой неделе была зарегистрирована во Флориде и Техасе, где губернаторы-республиканцы стремились ограничить масштабы обязательного ношения медицинских масок или, как в случае губернатора Техаса Грега Эбботта, объявить из вообще вне закона.