За сутки в Марий Эл от COVID-19 скончались два человека
Йошкар-Ола, 3 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 390 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 августа в регионе выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 60 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 262 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1096 человек.
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