Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по итогам первых шести месяцев 2021 года цены на машины с пробегом выросли на 52% в годовом сравнении. Об этом 3 августа сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на исследование Группы компаний «Прагматика».

Автомобиль

Средняя цена автомобиля массового сегмента в Санкт-Петербурге достигла 510 тысяч рублей.

Наибольшим спросом у жителей Санкт-Петербурга в отчетный период пользовались модели: LADA Granta, Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla. При этом топ-5 самых продаваемых моделей на авторынке Санкт-Петербурга в первом полугодии 2020 года выглядел аналогичным образом, за исключением моделей Solaris и Rio, которые поменялись местами в текущем году.

«Дефицит в сегменте новых машин отразился на вторичном авторынке. Покупатели стали чаще смотреть на относительно свежие автомобили с пробегом, рассматривая их как альтернативу новым», — сообщил руководитель направления «Автомобили с пробегом» «Прагматика Эксперт» Александр Сурков.

По его словам, это привело к тому, что автомобили 2018 — 2020 годов выпуска подорожали.

Ранее стало известно, что в России изменились цены автомобилей 13 компаний.

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