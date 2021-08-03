Хабаровск, 3 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Несмотря на то что над континентальными регионами вследствие сибирского антициклона часто возникают масштабные лесные пожары, люди не совсем уж бессильны. Необходимо тушить очаги до того, как они разрастутся на площади более 1 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности директора дальневосточного НИИ лесного хозяйства, заместитель директора по научной работе (Хабаровск) Александр Алексеенко:

Https://37.mchs.gov.ru/ Последствия лесного пожара

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»Нужно тушить так называемые загорания — когда пожар не распространился больше чем на гектар. Работа авиаотделений и лесных пожарных как раз строится на том, чтобы выпускать людей на эти точки загораний. Если точка ликвидирована, то пожара не будет, а может быть там и осадки потом выпадут, не возникнет эффекта антициклона.

По поводу этой закономерности в шестидесятые — семидесятые годы были проведены исследования, которые показали, что весенний период, когда запрещали выжигать стерню и так далее, весенние палы запрещали, над регионами дополнительно появлялось 4 мм осадков. Это предотвращало весеннюю засуху и, соответственно, пожары весной.

Что касается арктической зоны, такой как, к примеру, Якутия, то там пожароопасный период начинается в июне, в июле он в самом разгаре. Но уже скоро он сойдёт на нет, к сентябрю там может и снег выпасть. Хотя на Чукотке уже выпал снег. Поэтому можно ожидать, что массовые пожары в Якутии закончатся естественным путём».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Алексеенко напомнил, что Якутия по площади равна Евросоюзу, но на всю эту территорию — всего одно авиационное отделение.

А эффект от якутских лесных (там полыхает уже четыре миллиона гектаров леса), он сравнил с атомной зимой.

Также он отметил, что высокая пожароопасность и, как следствие — масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, является следствием сибирского антициклона, который уже 10 лет кочует из одного региона в другой.

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