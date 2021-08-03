Москва, 3 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Бюджетное правило, действующее в России, держит экономику страны на сухом пайке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал умозаключения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что действующая в РФ модель экономики не даст «нужного результата».

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«И кто несет за это ответственность? — поинтересовался Жуковский. — Кто в этом виноват? Кто принимал эти законы, которые блокируют экономический рост? Кто втягивал в ВТО на невыгодных и заведомо кабальных условиях? Кто поднимал пенсионный возраст? Кто отказывается нормально реализовывать законы по промышленной политике? Кто голосует за так называемое бюджетное правило, которое держит экономику России на сухом пайке? Бюджетное правило приводит к тому, что экономика обескровлена. Все доходы от нефти дороже 43,5 долларов изымаются из экономики, не идут на науку, медицину, социальную сферы, а идут на покупку валютных резервов. Государство даже при избытке денег в бюджете умудряется наращивать государственный долг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский обратил внимание на то, что Кудрин тоже ответственен за то плачевное состояние российской экономики, в котором она оказалась.