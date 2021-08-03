Сеул, 3 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 473 850 человек. Об этом 3 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

(сс) qimono Вакцинация

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По состоянию на 10:20 (04:20 мск) 3 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 20 004 714 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 39%.

Известно, что отметки более 20 млн человек удалось достичь спустя 159 дней после начала кампании по вакцинации.

В общей сложности обе дозы вакцины в Южной Корее получили 7 216 679 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1202 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 202 203.

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