Йошкар-Ола, 3 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 3 августа выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 60 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 262 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 776 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 31 человек. 390 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались пять человек, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1096 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 565 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1127 человек, из них у 1110 — пневмония, 51 человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 108 пациентов, при этом госпитализирован 121 житель Марий Эл.