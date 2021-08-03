Москва, 3 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Котировки нефти 2 августа приостановили падение начала недели. Оно было резким — с $76,40 до $72,40 за баррель Brent, то есть более 5% за день, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

ИА REGNUM Нефть

«Связано это с распространением по миру штамма «дельта» коронавируса и замедлением производственной активности в Китае в июле. Это вызывает опасения в наращивании спроса на энергоносители.

Однако, сильное снижение не получило продолжения, практически «отыграв» повод для коррекции вниз после предыдущего двухнедельного роста.

Дополнительные драйверы для ослабления котировок не появляются. Однако нет повода и для возврата к июльским максимумам, поскольку риски сохраняются. Поэтому, вероятно, цены 3 августа останутся вблизи достигнутых уровней.

Сегодняшний день не предполагает появление запланированных важных событий или статистики. Лишь вечером инвесторы обратят внимание на данные о запасах нефти в США от института API.

Актуальный диапазон колебания котировок на сегодня составляет $72,50−73,50 за баррель», — считает эксперт.

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