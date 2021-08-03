Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Михаил Москвин покидает пост и идет на повышение.

Пресс-служба администрации Ленобласти. Михаил Москвин.

Как стало известно ИА REGNUM 3 августа, чиновник переходит в представительство Ленобласти в Москве.

53-летний Михаил Москвин окончил Петербургский государственный университет путей сообщения и Государственный институт физической культуры им. П.Ф.Лесгафта. С 2010 года занимал пост генерального директора ОАО «Ленинградские областные тепловые системы». Работал на руководящих постах в строительных компаниях Ленобласти, был директором МУП «Единая служба заказчиков» при администрации Всеволожского района. Депутат МО город Всеволожск двух созывов. В 2012—2015 годах занимал должность председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. В феврале 2015 года назначен заместителем председателя правительства Ленинградской области.