Чита, 3 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за минувшие сутки выявлено 273 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего за время пандемии диагноз подтвердился у 57 437 забайкальцев.

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«В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, на текущий момент 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — отметили в правительстве.

Скончались от COVID-19 за сутки шесть пациентов, а общее число жертв коронавируса в регионе достигло 1186. Выздоровели к настоящему времени 50 983 человека, в том числе 230 за сутки.