Кемерово, 3 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в Кемеровской области стабилизировалась. Об этом заявил председатель парламента региона Вячеслав Петров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«С осторожным оптимизмом можно сказать, что ситуация стабилизировалась, — отметил Петров. — Надеюсь, эти показатели будут снижаться и дальше. Но нельзя терять бдительность: продолжаем соблюдать масочный режим и вакцинироваться, если ещё не сделали прививки».

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Кузбассе проживают 610 тыс. 176 человек старше 60 лет, привиты лишь 195 тыс. 811 человек. Но этого, уверен Вячеслав Петров, недостаточно.

«Каждый из нас должен поговорить на эту тему со своими близкими и проследить, чтобы нужные прививки были поставлены. Откладывать на потом нельзя — это может стоить им жизни», — подчеркнул он.

Напомним, на сегодня, 3 августа, о в Кузбассе выявили 46 674 случая заражения коронавирусом, 43 758 человек выздоровели, 993 пациента скончались.