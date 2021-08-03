Минск, , 13:13 — REGNUM Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе переговоров в Минске с первым заместителем министра обороны, начальником генштаба вооруженных сил Казахстана Муратом Бектановым пригласил казахскую сторону принять участие в совместных с Россией учениях «Запад-2021», которые должны состояться в сентябре. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Учения © Наталья Диева

«В ходе встречи генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уроню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что замглавы минобороны Казахстана также провел встречу с главой генштаба Белоруссии, первым замминистра обороны республики Виктором Гулевичем, в ходе которой стороны провели обсуждение двустороннего военного сотрудничества и определили пути его развития в представляющих обоюдный интерес сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре российских вертолёта были переброшены из Новосибирской области в Таджикистан для проведения учения на полигоне Харб-Майдон.