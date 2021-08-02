Киев, 3 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Девушка украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) беременна. Об этом музыкант сообщил в личном Instagram-аккаунте.

Gugatchitchinadze Отец с ребенком

https://www.instagram.com/p/CSCF_G7KKY9/

Рэпер опубликовал фотографию с возлюбленной, однако не раскрыл её имени. Васильева уже поздравили популярные деятели культуры, в том числе рэп-исполнители Navai, Kizaru, певица Катя Кищук, а также блогер Артур Бабич и многие другие.

Ранее Kyivstoner встречался с продюсером Лилией Багировой. В 2020 году пара рассталась.