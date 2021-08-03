Ханты-Мансийск, 3 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Югре возведение второго моста через Обь возле Сургута начнётся в 2021 году, завершится в 2025-м. Стоимость объекта составит 63,2 млрд рублей, сообщила ТАСС первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Ольга Солнова.

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Напомним, единственный мост через Обь под Сургутом является автотранспортной артерией между регионами Уральского федерального округа и северными округами — ХМАО и ЯНАО. Его перегрузка превышает норматив в 2,5 раза. Проект второго моста, по словам Ольги Солновой, передан на госэкспертизу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на единственном мосту через Обь под Сургутом до октября продлятся ремонтные работы, автомобильное движение через него идёт только по одной полосе и, как следствие, выстраиваются с обеих сторон моста многокилометровые пробки. Автомобилистам предлагают пользоваться объездными дорогами, либо планировать проезд в ночное время, когда значительно снижен трафик через мост.