Екатеринбург, 3 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Прокуратура изучит постановление Чкаловского райсуда Екатеринбурга об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осуждённого ранее за убийство своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд

Представитель надзорного органа возражал в суде против удовлетворения ходатайства Лошагина. Основанием для этого стало то, что вину за собой он якобы не признал и не извинился перед родственниками убитой Юлии Прокопьевой. Руководство колонии тоже выступило против удовлетворения ходатайства.

Как сообщало РЕ, 3 августа Чкаловский районный суд решил освободить фотографа из колонии. Ранее он был осуждён на девять лет и десять месяцев. Следователи считают, что в августе 2013 года он убил свою супругу.