Омск, 3 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина 3 августа вернулась из Токио в Омск. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, к встрече со спортсменкой готовились основательно. Например, площадь перед омским аэропортом празднично украсили.

Omskportal.ru Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина

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Встретить Бацарашкину приехали губернатор области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина. В зале для встречи делегаций аэропорта чемпионку ждали родственники, а также её наставники.

Бурков поздравил Бацарашкину со сцены. «Победой Виталины гордится не только Омская область, но и вся страна. Своей первой золотой медалью Виталина вдохновила наших российских спортсменов к будущим победам. Виталина, большое вам спасибо за этот прекрасный результат, за эту феерическую стрельбу», — отметил губернатор.

По словам главы региона, «такие достижения нужно поощрять». Правительство Омской области решило выплатить Бацарашкиной и её тренеру денежную премию в размере более 11 млн рублей. Спортсменке, завоевавшей на Олимпиаде в Токио одну серебряную и две золотых награды, достанется 7,5 млн рублей. Тренер Наталья Кудрина получит 3 млн 750 тысяч рублей.

Мэр Омска Оксана Фадина инициировала присвоение Виталине Бацарашкиной звания «Почётный гражданин города Омска».

Чемпионка поблагодарила собравшихся и подчеркнула, что очень рада вернуться домой.

Напомним, Бацарашкина выиграла в Токио три награды. Она завоевало «золото» в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров»; «серебро» — в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров, командный микс»; «золото» — в упражнении «малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров».