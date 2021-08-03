Саранск, 3 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Скончалась женщина 1941 года рождения. Она были госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», которая осложнялась внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией, а также тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 411 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 августа в регионе выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 073 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2478 человек.

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