Чебоксары, 3 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Минприроды Чувашии обследует реку Була, которая протекает недалеко от деревни Малое Батырево и села Батырево. Местные жители полагают, что причиной зловония могли стать сточные воды, сообщили ИА REGNUM в Центре управления регионом Чувашской Республики.

Cap.ru Отбор проб воды в реке Була в селе Батырево в Чувашии

В ЦУР стали фиксировать обращения жителей Батыревского и Яльчикского районов, обеспокоенных состоянием реки Була. По словам местных жителей, она стала зловонной, в водоёме гибнут рыбы, и появились насекомые, которых ранее селяне не видели.

Люди полагают, что причиной могли стать сточные воды, которые сливают очистные сооружения.

«Точка сброса находится в деревне Малое Батырево на улице Мостовая. Сразу после слива сточных вод река окрашивается в чёрный цвет, затем белеет, весь осадок оседает на дне», — написали в одном из батыревских сообществ в социальных сетях.

В местной администрации поясняют, что из-за ветхости очистных сооружений оборудование не обеспечивает очистку стоков до нормативного уровня. Ранее был разработан проект реконструкции сооружения, который в настоящее время передан на государственную экспертизу.

Проблема затронула и другие населённые пункты. Один из пользователей сообщил, что в Яльчикском районе в реке Буле «тоже очень много мёртвых рыб».

Как сообщало ИА REGNUM, на место сброса выехали и отобрали пробы воды государственные инспекторы минприроды Чувашии и специалисты Центра лабораторного анализа. Ранее жители села Батырево жаловались на загрязнение ручья Кепе, по результатам разбирательств было возбуждено и расследуется уголовное дело.

С начала года ЦУР Чувашии обработал свыше 240 вопросов по экологии, а также 350 обращений с просьбами навести порядок или убрать свалки.