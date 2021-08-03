Москва, 3 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Торговая сессия 2 августа сложилась достаточно неплохо для российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

«Рубль прибавил 0,16% к доллару и 0,17% к евро, закрыв день на отметках в 72,98 единицы за доллар и 86,62 — за евро.

Российская валюта продолжает отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ, вновь заинтересован инвесторов в кэрри-трейде, при этом дальнейшие заявления руководства ЦБ прямо говорят о том, что политика повышения ставки будет продолжаться и дальше.

Аналитики ожидают роста ключевой ставки ЦБ как минимум до 7% к концу 2021 года. Этот фактор перебивает давление на рубль из-за резкого падения почти на 3% цен на нефть, которые корректируются на фоне роста заражений дельта-штаммом в Азии.

При этом госкомпании России постепенно начинают выплачивать дивиденды, которые зарубежные инвесторы будут выводить из рублевой зоны, что подстегивает спрос на иностранную валюту.

В фокусе инвесторов в ближайшее время вновь будут кейсы заражений, аукционы ОФЗ и дальнейшие оральные интервенции ФРС, которые серьезно влияют на курс доллара к остальным мировым валютам.

Предполагаемый коридор движения валютных котировок на сегодня, 3 августа, — 72,60−73,30 рубля за доллар и 86,30−87,30 рубля за евро», — считает эксперт.

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