Шебалинский район, Алтай, 3 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок выявили в детском лагере «Горный Орленок» Шебалинского района многочисленные нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Горный Алтай

Персонал учреждения перед сменой не прошёл обследование на COVID-19. Дети с признаками заболеваний не изолируются, напротив, после осмотра медиком, отправляются обратно в отряд.

В лагере также выявлены многочисленные нарушения противоэпидемических требований. В частности, нет условий для обработки рук антисептиками, уборка проводилась некачественно.

«На пищеблоке не исправно холодильное оборудование, нарушаются условиях хранения скоропортящихся продуктов. Не обеспечено соблюдение требований при организации питьевого режима детей», — отметили в управлении.

По факту нарушений возбуждено административное производство. В результате 27 июля Шебалинский районный суд вынесено оштрафовал ООО «Горный Орленок» на 100 тыс. рублей.

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