Берлин, 3 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Компания Garage 11 выставила на продажу один из десяти Volkswagen Polo Treser GT, собранный экс-инженером Audi Вальтером Трезером. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Garage 11 Volkswagen Polo Treser GT

Собран данный экземпляр был в 1993 году. Treser GT имеет жёсткую крышу со съёмными панелями. Таким образом, он может быть как таргой, так и кабриолетом. Все детали крыши складываются и помещаются в багажник.

В качестве базового автомобиля для Treser GT был взят 75-сильный Polo. С момента выпуска модель проехала 91 890 км.

За машину продавец планирует выручить 11,9 тысячи евро (порядка 1 миллиона рублей).

Напомним, Volkswagen планирует вывести на российский авторынок кроссовер Taos с 1,6-литровым агрегатом и шестипозиционной автоматической трансмиссией.

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