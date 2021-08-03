Пенза, 3 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Пензе в рамках акции «Собери ребенка в школу» планируют оказать помощь по подготовке к новому учебному году 899 школьникам, из них 378 — первоклассники. Об этом на совещании в администрации города 3 августа заявила начальник социального управления Пензы Ирина Федонина.

Kaluga-gov.ru Набор первоклассника

Она отметила, что уже составлен реестр семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактическом учете.

В зависимости от потребностей семьи будут приобретены школьная форма, ранцы, канцелярские принадлежности. Тем, кто впервые пойдет в школу, подарят набор первоклассника, уточнила спикер.

Вручать подарки планируют как персонально, так и во время мероприятий, организованных на свежем воздухе с небольшим количеством участников.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области органы исполнительной власти, местного самоуправления, общественные фонды и организации, представители бизнеса примут участие со 2 по 31 августа в акции «Подготовь ребенка к школе!». В области проживает почти 2,5 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 4,7 тыс. школьников.

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