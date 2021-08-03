Токио, 3 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Американская гимнастка Симона Байлз выиграла бронзовую медаль в упражнениях на бревне на Олимпийских играх в Токио. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Agência Brasil Fotografias Симона Байлз

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Байлз показала результат 14,000 балла.

Золотую награду завоевала китайская спортсменка Чэньчэнь Гуань, получившая 14,633 балла. Второе место заняла её соотечественница Сицзин Тан (14,233).

Российская гимнастка Владислава Уразова заняла в финале последнее, восьмое, место, показав результат 12,733 балла.