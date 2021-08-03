Москва, , 13:01 — REGNUM Уход американских военнослужащих из Афганистана показывает, что инициативы США по борьбе с наркотиками провалились. Об этом 3 августа заявил глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Владимир Тарабрин.

В Афганистане

«Уходя из Афганистана, американцы констатируют, что их инициативы по борьбе с наркотиками, по сути, провалились», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что на долю этой республики сегодня приходится порядка 84% мирового производства опиатов. Помимо этого, Афганистан в последние годы превратился в крупную лабораторию по производству метамфетамина.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший начальник Секретной разведывательной службы (SIS) — британской MI6 Алекс Янгер считает, что вывод союзных войск из Афганистана может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок, в числе которых «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Шойгу: миссия США и НАТО в Афганистане провалилась