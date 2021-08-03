Москва, 3 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Мошеннические сайты, называющие себя инвестиционными, несут для доверчивых граждан больше угроз, чем финансовые пирамиды. Об этом 3 августа заявил депутат Госдумы Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Jericho Инвестиции

«Сейчас самым бурным образом растут не финансовые пирамиды, а различные псевдоинвестиционные сайты. Плохое знание финансов плюс слухи что биткоин год назад был 5−6 тыс. а потом стал 50 тыс., — это все впечатляет. И интернет в этом плане более опасен. Никаких возможностей потом найти концы нет», — сказал Калашников.

По мнению парламентария, такие ресурсы являются мошенническими в 100% случаев.

«Все инвестирования через интернет — это чистой воды обман. Потому что нормальные инвестиционные компании в таком виде через интернет не работают», — отметил депутат Госдумы.