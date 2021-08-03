Всеволожск, Ленинградская область, 3 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Обыски в администрации Всеволожского района Ленинградской области связаны с мошенничеством в отношении земельного участка во Всеволожске. О этом 3 августа сообщили в пресс-службе администрации района.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в здание на Колтушском шоссе, 138 пришли сотрудники правоохранительных органов в рамках расследован дела, возбужденное по факту мошенничества с земельным участком по Октябрьскому проспекту во Всеволожске в 2014 году. Сначала земля была арендована, после чего по документам было проведено строительство капитального здания и затем по подложным документам она была выкуплена за несколько процентов от кадастровой стоимости, которая составляла почти 800 тысяч рублей.

«Как итог в 2016 году было возбуждено уголовное дело, и неопределённый круг лиц попал под 159 статью УК РФ (мошенничество). И вот он, меч правосудия, приближается к чиновникам-виновникам», — рассказал собеседник агенства.