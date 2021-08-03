Москва, 3 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В первом квартале 2021 года объём московского несырьевого неэнергетического экспорта в страны Европейского союза составил 1,6 млрд долларов США, сообщил вице-мэр города Владимир Ефимов.

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По словам заместителя мэра, результат получился рекордным — объём поставок такой продукции составил 1,6 млрд долларов, что на 46,2% больше, чем в 2020 году.

«Столицу можно считать драйвером развития экономических взаимоотношений с Евросоюзом — на нее приходится половина от торгового оборота России с Европой», — сказал Ефимов.