Саранск, 3 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 3 августа выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 073 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 45 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 184 жителя Мордовии. 411 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончался один житель республики, накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2478 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 августа в инфекционных стационарах республики лечение получал 1271 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1869 человек.