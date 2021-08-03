Пенза, 3 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 236 новых носителей коронавируса. Накануне заболели 230 человек. По данным общероссийского оперативного штаба, в регионе с начала пандемии по состоянию на 3 августа подтвердили 56 904 заражения.

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Выздоровели за все время 46 456 пациентов, за сутки — 40 человек. Скончались от COVID-19 всего 1667 жителей, в том числе за последние 24 часа — 23 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с июля 2020 года заготовлено 1055,11 литров или 4499 доз антиковидной плазмы. Перелито 1018,64 литров или 4343 доз.

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