Вашингтон, 3 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Американская автокомпания Lincoln (подразделение американской компании Ford Motor Company) совместно с брендом Shinola (создает различные аксессуары) создали концепт-кар кроссовера Aviator Shinola. Снимок с автомобилем распространила пресс-служба автопроизводителя.

Lincoln Lincoln Aviator Shinola

Автомобиль создан в единственном экземпляре. Кузов модели белый с перламутровым отливом, как циферблат часов Shinola. Медные элементы на радиаторной решётке, колёсных дисках и вентиляционных прорезях придают кроссоверу ещё более стильный дизайн.

Внутри концептуальная модель может похвастаться сиденьями, оформленными в стиле сумок Shinola, а центральная консоль украшена серебристой сеткой.

«Это то, что мы хотели воссоздать здесь, во всем, от прострочки до медных акцентов и различных текстур — все это связано с идеей Quiet Flight», — передаёт пресс-служба слова дизайнера Lincoln Лиама Батлера.

Напомним, компания Lincoln планирует в 2022 году провести премьеру своего первого электрокара. Уже к 2025 году автопроизводитель намерен оснастить половину своей модельной линейки электрическими моторами. К 2030 году все новые модели Lincoln должны быть с нулевым уровнем выбросов вредных веществ.

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