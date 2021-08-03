Сеул, 3 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В 2020 году в Южной Корее проживало 1,66 млн одиноких людей в возрасте от 65 лет, что на 35,8% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Пожилая женщина

Согласно опубликованным данным, на конец года в стране насчитывалось 7,84 млн людей в возрасте старше 65 лет. Из них 21,2% приходится на одиноких людей, 36,8% — на супружеские пары, 18,1% — на людей, проживающих без второй половинки, но с детьми, 20,1% — на пары, проживающих с детьми.

Между тем, за пять лет число одиноких пожилых людей в возрасте старше 80 лет увеличилось на 50,2%, до 470 тыс. человек.

Отмечается, что рост числа одиноких пожилых людей происходит параллельно быстрому старению населения.