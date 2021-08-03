Токио, 3 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Испанские баскетболисты, братья Пау и Марк Газоли объявили о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 3 августа сообщает Eurohoops.

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Отмечается, что 41-летний Пау Газоль пока не принял окончательного решения по своей клубной карьере, а 36-летний Марк Газоль проведёт сезон 2021/22 в «Лос-Анджелес Лейкерс».

В прошлом сезоне Пау Газоль играл в «Барселоне» и помог команде выйти в финал Евролиги.

Братья Газоли являются двукратными серебряными медалистами Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионами мира (2006) и двукратными чемпионами Европы (2009, 2011).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Испании проиграла команде США в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио со счётом 81:95.