Москва, 3 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Когда руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин говорит о том, что российская экономика должна стать более конкурентоспособной, то ему следует помнить о том, что если нет капиталообразующих инвестиций, то нет и роста экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Не может быть роста экономики, если нет капиталообразующих инвестиций. То есть инвестиций в станки, машины, оборудование. Сколько было разговоров о том, что необходимо увеличивать долю промышленной продукции в экспорте, и где все это счастье? Тот же «Сколково» успешно превратился в девелоперский проект, на котором высокопоставленные чиновники зарабатывают миллиарды. А во внешней торговле у нас по-прежнему 60% с лишним — это нефть, газ, нефтепродукты, и еще около 25% — это прочее сырье (зерно, лес, металлы, уголь). Доля машин, станков и оборудования — примерно 5−6%. По большому счету, ничего не меняется», — посетовал Жуковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист оценил мечты Кудрина о производстве в РФ всемирно востребованных «айфонов».