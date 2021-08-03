В Тамбовской области скончались ещё три пациента с COVID-19
Тамбов, 3 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 3 августа.
Дарья Драй ИА REGNUM
Койки
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Всего в регионе скончались 703 человека.
После выздоровления были выписаны 35 тыс. 742 пациента, в том числе 45 человек — за последние сутки.