Хабаровск, 3 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Высокая пожароопасность и масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке являются следствием сибирского антициклона, который уже 10 лет кочует из одного региона в другой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности директора дальневосточного НИИ лесного хозяйства, заместитель директора по научной работе (Хабаровск) Александр Алексеенко:

(сс) Saiho Лесной пожар

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"Когда над регионом стоит антициклон, воздушные массы с океана не могут пройти из области повышенного давления. Лесные пожары только усугубляют ситуацию: когда горит, тёплый воздух поднимается верх, таким образом создается дополнительная область повышенного давления. Поэтому все осадки выпадают по периферии.

К примеру, в Амурской области и Забайкалье мы видим настоящий потоп, реки выходят из берегов и вновь начинается паводок. Уже набережную Благовещенска затопило. Дожди идут по периферии этого антициклона. Сейчас небольшой антициклон стоит также над Хабаровском, дождей нормальных не выпадало четыре недели. То же самое — над Якутией, район Мирного, как раз там стоит этот антициклон и наблюдается повышенная пожарная опасность.

Аналогичная ситуация несколько лет назад наблюдалось в Амурской области — стояла сушь. Сейчас же — наоборот, эту территорию затапливает. Антициклоны были в Красноярском крае, там тоже стояла очень сухая погода на протяжении долгого времени. После чего в Иркутской области возникли серьезные лесные пожары. И теперь вот сибирский антициклон сместился в Якутию. Необычные природные явления довольно ожидаемы на континенте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Алексеенко напомнил, что Якутия по площади равна Евросоюзу, но на всю эту территорию — всего одно авиационное отделение. А эффект от якутских лесных (там полыхает уже четыре миллиона гектаров леса), он сравнил с атомной зимой.

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