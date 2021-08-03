Москва, 3 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Прежде чем рассуждать о производстве российских «айфонов», властям РФ следует задуматься о том, как обеспечить жителей России продовольствием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что России надо создавать товары вроде «айфонов», которые купят во всех странах.

Stolypinsky.club Владислав Жуковский

«Разговор о том, чтобы создавать российские айфоны, телевизоры, ноутбуки и микросхемы и вычислительную технику, — это, конечно, хорошо, но нужно признаться себе, что мы сегодня не можем банально прокормить народ и даже произвести моркови в нужном количестве, — сказал Жуковский. — Мы не можем произвести банальный суповой набор, который нужен людям, чтобы прокормить семью и каким-то образом получить необходимые питательные вещества. Поэтому разговоры о строительстве новых высокотехнологичных центров — это прекрасно, но для начала надо научиться выращивать самые понятные и простые овощи и обеспечить страну необходимым продовольствием. А не только рекордными урожаями зерна, которое идет на экспорт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский раскритиковал Кудрина за его переживания по поводу устаревшей модели российской экономики.