Кемерово, 3 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Кемерове стартовала областная акция «Первое сентября — каждому школьнику». В 2021 году поддержку из областного бюджета получат 525 семей, в том числе 77 воспитывающих четверых и более детей. Об этом сообщила мэрия города.

Educateur-rouen.fr Многодетная семья

«На помощь малообеспеченным, многодетным, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выделены средства для подготовки детей к школе. Им выданы сертификаты, организована специальная ярмарка, где родители могут приобрести школьную и спортивную форму, обувь, верхнюю одежду канцелярию, рюкзаки. Среди участников акции — 88 первоклассников», — уточнили в городской администрации.

Также, в августе в районах Кемерова запланированы праздничные программы для школьников, где им вручат подарки — ранцы с наборами канцелярских принадлежностей.