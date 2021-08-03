Саратов, 3 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 15 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 3 августа 1790 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четверо мужчин и 11 женщин в возрасте от 58 до 83 лет, уточнили в ведомстве. Среди умерших вакцинированных от коронавируса нет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 3 августа зарегистрировали 73 842 случая заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 68 732 человека, за сутки — 218 пациентов.

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