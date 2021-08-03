Москва, 3 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Затяжная жара и отсутствие осадков связаны с изменениями климата. В таких условиях лесная подстилка высыхает, что способствует возникновению пожаров, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников 3 августа РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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По его словам, аномальные явления, которые наблюдаются в последние годы, стали системными. Так, Краснодарский край и Крым страдают от ливней, а Дальний Восток и Центральная Россия — от долгих периодов без дождей.

Большая часть лесного фонда приходится на удалённые районы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Жара в +30 может стоять там по два месяца, хотя раньше такое было только на юге. Теперь жаркая погода возможна и на Крайнем Севере, она способствует возникновению пожаров даже от незначительного источника огня.

«В этих условиях ветер подует, и мы получаем новые очаги и стремительное распространение имеющихся», — пояснил Советников.

По его словам, про Магадан и Камчатку лесные пожарные раньше не знали, лето там длилось «один день». При более высокой влажности и менее высоких температурах тушить пожары было легче. Теперь они распространяются очень быстро из-за сухой подстилки, жары, высокой ветровой нагрузки.

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