Стокгольм, 3 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Афганистана находятся 15 переводчиков, которые по-прежнему ожидают решения Миграционного агентства Швеции о предоставлении им политического убежища. Как сообщила 3 августа шведская радиостанция Sveriges Radio, сейчас эти людям и членам их семей угрожает опасность со стороны террористов из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что те сотрудничали со шведскими представителями.

(сс) Todd Huffman Афганистан

Одному переводчику, который много лет назад помогал шведским военным, было отказано в заявлении о выдаче вида на жительство. Он разочарован тем, что Швеция не предложила ему и его семье защиту.

«Мы работали с ними на передовой, днями и ночами бок о бок. Мы очень разочарованы», — заявил афганец журналистам радиостанции на условиях анонимности.

Отмечается, что с 2014 года только 20 переводчикам и членам их семей было предоставлено убежище в Швеции.