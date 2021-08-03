Брюссель, , 12:41 — REGNUM На протяжении многих лет ЕС раздирают противоречия между его институтами и странами-членами, с одной стороны, и Польшей и Венгрией, с другой. В последние месяцы эти противоречия обострились из-за введения в Венгрии законодательства, «направленного» представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций, тогда как в Польше, по сути, объявили, что не принимают верховенство законов ЕС над собой. Несмотря на предпринятые попытки, Брюссель так и не смог изменить курс Будапешта и Варшавы.

Напротив, пропасть между двумя своевольными государствами и политическим ядром ЕС становится все шире. И на этом фоне актуален всего один вопрос: чем все это закончится, пишут Лили Байер и Зося Ванат в статье, вышедшей 2 августа в европейской версии издания Politico.

По их мнению, события могут развиваться по двум возможным сценариям. Во-первых, велика вероятность того, что Польша и Брюссель пойдут на попятную в ряде своих устремлений. Так, Европейская комиссия уже отложила утверждение экономических планов Польши и Венгрии в период после пандемии, в знак того, что им придется пойти на некоторые уступки, чтобы получить доступ к миллиардам евро из специального фонда ЕС.

Однако власти обеих стран сделали стычки с Брюсселем главной частью своей политической идентичности, поэтому неясно, в какой степени они будут готовы изменить курс и тем самым подвергнуться риску потерять поддержку со стороны своей электоральной базы.

Во-вторых, в Будапеште и Варшаве к власти могут прийти новые силы. Если правящие партии Польши и Венгрии потеряют власть на выборах в ближайшие годы, это почти наверняка ослабит напряженность в отношениях с Брюсселем и правительствами других стран ЕС.

Однако правящие партии Польши и Венгрии доказали, что они умеют одерживать победу на выборах и удерживать власть. Их деятельность широко освещается в государственных средствах массовой информации и других дружественных СМИ. В Венгрии опросы поставили партию «Фидес» на равных с оппозиционным альянсом, тогда как в Польше хотя оппозиция и пользуется поддержкой, однако правящая партия «Право и справедливость» опережает противников на 10 пунктов.

Обеим партиям также противостоят альянсы, которые в ближайшие месяцы и годы могут легко разделиться. Иными словами, нельзя полагаться на то, что либо одно, либо другое правительство потеряет власть. Тем не менее, если хотя бы один партия потеряет власть, это окажет серьезное влияние на другую. Союз между Венгрией и Польшей может рухнуть. Распад нелиберальной коалиции изменил бы динамику в Совете ЕС, где на данный момент правительство одной страны, по сути, защищает коллег из другой от потенциальных санкций посредством права вето.

В-третьих, нельзя исключать и того, что ситуация сохранится в таком же виде, в каком она сейчас находится. Может получиться так, что ЕС так и будет постоянно спорить с Будапештом и Варшавой, разбираясь в судах и проведя регулярные слушания о ситуации в двух странах и не добиваясь реального результата.

Многие сторонники демократии возлагают надежды на новый механизм, который позволит ЕС сократить финансирование стран-членов в связи с нарушениями верховенства закона, которые затрагивают финансовые интересы блока. Но остается неясным, как этот инструмент будет реализован — и сможет ли он оказать достаточное давление на правительства Венгрии и Польши, чтобы они кардинально изменили свое поведение.

В-четвертых, могут произойти Polexit и Hexit — выход как Польши, так и Венгрии из состава ЕС. В теории Польша и Венгрия могут выйти из ЕС. Во всяком случае их к этому могут подтолкнуть политически другие страны-члены, даже сейчас вероятность такого шага и кажется небольшой.

Опросы общественного мнения неоднократно показывали, что граждане Венгрии и Польши поддерживают членство в ЕС. Согласно исследованию Евробарометра зимой 2020−2021 годов, только 39% поляков и 28% венгров считают, что их страны могут лучше смотреть в будущее за пределами ЕС. Правительства и той, и другой страны также получили значительную выгоду от средств ЕС.

Наконец, возможен такой сценарий развития событий, при котором популярность популистских сил в ЕС будет нарастать. В таком случае Партии «Фидес», «Право и справедливость» могут остаться у власти, а дружественные им ультраправые партии начнут приходить к власти в крупных странах ЕС, таких как Италия и Франция, в результате чего руководство блока будет не особенно заинтересовано в вопросах демократии и верховенства закона.