В Ярославской области фермер не дал забить свиней, подлежащих уничтожению
Ярославль, 3 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Ярославской области фермер Андрей Лазутин не позволил забить своих свиней, подлежащих уничтожению из-за вспышки африканской чумы. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фермер построил баррикаду, чтобы не пустить специалистов к себе в хозяйство, которое находится в селе Кисьма Переславского округа. 2 августа специалисты приехали, чтобы уничтожить поголовье.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фермер выращивает свиней породы венгерская мангалица, они стоят значительно дороже компенсации, которую предлагают за забой. Карантин по АЧС установлен указом губернатора области. В правительстве Ярославской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, отослав к информации на официальном сайте. Там, в частности, сказано:
ИА REGNUM будет следить за развитием событий.