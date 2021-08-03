Ярославль, 3 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Ярославской области фермер Андрей Лазутин не позволил забить своих свиней, подлежащих уничтожению из-за вспышки африканской чумы. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Конфликт в Переславле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фермер построил баррикаду, чтобы не пустить специалистов к себе в хозяйство, которое находится в селе Кисьма Переславского округа. 2 августа специалисты приехали, чтобы уничтожить поголовье.

«Благодаря группе поддержки удалось сотрудников не пустить на территорию. То есть они от меня уехали вчера и у них ничего не получилось. Они приехали именно уничтожать. Кто-то пускает их, соглашается, и они умертвляют скотину, грузят её в грузовик и увозят в непонятном направлении. Удалось вчера отстоять моё хозяйство и хозяйство моего товарища», — рассказал фермер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фермер выращивает свиней породы венгерская мангалица, они стоят значительно дороже компенсации, которую предлагают за забой. Карантин по АЧС установлен указом губернатора области. В правительстве Ярославской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, отослав к информации на официальном сайте. Там, в частности, сказано:

«Всего с начала года зарегистрировано 14 случаев африканской чумы свиней на территории Ярославской области. Вирус африканской чумы свиней распространяется с высокой скоростью. Лечение не разработано! Единственный выход — полное уничтожение свинопоголовья в очагах и угрожаемой зоне. Ещё раз обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения ветеринарных правил направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», — сообщает официальный сайт регионального правительства.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.