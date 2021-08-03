Токио, , 12:42 — REGNUM Встречу с легкоатлеткой из Белоруссии Кристиной Тимановской провел посол Польши в Японии Павел Милевский. Об этом глава польского диппредставительства сообщил 3 августа на своей странице в соцсети Twitter.

Кристина Тимановская (под номером 4) во время забега filip bossuyt

«Провел утром хороший разговор с Кристиной Тимановской в моем офисе», — говорится в сообщении Милевского.

Также польский дипломат добавил, что у спортсменки, по его мнению, «все хорошо» благодаря всем «протянувшим ей руки помощи, вопреки тем, кто не желает ей добра».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио.