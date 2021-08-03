Вологда, 3 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Вологодской области действуют четыре лесных пожара на площади более 792 га. Об этом сообщил начальник регионального департамента лесного комплекса региона Роман Марков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Лесной пожар

Пожары бушуют в Верховажском и Череповецком районах. Борьбу с огнем ведут 124 человека и 52 единицы техники.

«Необходимо отметить, что, несмотря на дождливую погоду в некоторых районах области, в том числе и в Череповецком районе, почва в лесу не промокла и возгорания продолжаются», — отметил Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии задыхаются от дыма лесных пожаров.