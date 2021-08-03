Кемерово, 3 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра днём, 4 августа, ожидаются местами ливневые дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра при грозах 13−18 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Pixabay.com Ураган

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«Горимость 3, 2, местами 1, 4 классов», — уточняют синоптики.

В городе Кемерово завтра, 4 августа, по прогнозам переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, днём возможен град, ветер юго-западный 3−8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+14 °C, днём +25…+27 °C.